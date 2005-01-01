Сторонника Навального Волкова поймали на лжи о зарубежной недвижимости

Журналисты выяснили, что руководителю «избирательного штаба» Алексея Навального Леониду Волкову, вопреки его словам, по-прежнему принадлежит доля в доме в Люксембурге стоимостью более 700 тыс. евро.

Речь идет о доме, приобретенном Волковым в Люксембурге еще в 2014 году. Тогда Волков и блогер Алексей Навальный написали несколько постов по этой тематике, а Леонид даже похвастался ипотекой на 30 лет под 1,7% годовых. Позже Волков не раз говорил, что в настоящее время дом ему не принадлежит, и что он оставил его прежней семье.

«Я тогда об этом не задумывался. Ну как, перебирался ненадолго. Семью перевез, дом купил. После развода он остался моей первой жене, но обосновывались мы вполне себе серьезно в этом Люксембурге», – рассказывал он в интервью радиостанции «Эхо Москвы» о мотивах приобретения дома и последующей судьбе зарубежной недвижимости.

Однако на деле выяснилось, что Волков не оставлял дом бывшей супруге. По данным «Лайфа», из актуальной на 23 мая 2018 года выписки из земельного реестра Люксембурга следует, что половина дома все еще принадлежит Волкову. Второй половиной владеет его бывшая супруга Наталья Гредина.

Дом был куплен Волковым и Грединой 8 августа 2014 года. На тот момент Волков и его жена работали IT-менеджерами в Екатеринбурге, что и зафиксировано в документах о сделке по покупке дома и земельного участка.

Инвестиция Волкова вполне может быть сделана с далеким прицелом на будущее: покупка дома упрощает получение гражданства Люксембурга. На натурализацию можно подавать уже через пять лет после сдачи соответствующего экзамена по государственному языку. Таким образом, оставаясь владельцем элитного жилья за границей, Волков, вероятно, рассчитывает обзавестись со временем и гражданством этой страны.

Однако есть и другой, не менее интересный момент в этой истории. С момента ухода из бизнеса и перехода в публичную политику становится совершенно непонятно, на что живет Волков, каким образом поддерживает свой довольно дорогостоящий образ жизни.

«Лайф» выяснил, что одним из способов финансирования деятельности так называемой «кампании» Навального являлся масштабный краудфандинг. Средства, собранные в качестве пожертвований от сторонников, проводились через несколько аффилированных с ФБК фондов, деятельность которых весьма непрозрачна. Волков при этом был одним из ключевых организаторов этих схем и лично возглавлял эти фонды.

Недавно появилось очередное такое юрлицо. 4 мая Волков стал генеральным директором НКО «Фонд правового обеспечения граждан». Вероятно, фонд является заменой ликвидированному НКО «Пятое время года», использовавшемуся для финансирования проектов Навального.