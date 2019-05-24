Минобороны пояснило введение должности главного сержанта

В Минобороны России прокомментировали введение должности главного сержанта, назвав ее инициативным экспериментом.

«В Южном военном округе инициативно провели эксперимент по определению сержантов, чей передовой опыт обобщается, и кто своим личным примером может настроить коллектив на достижение успехов в боевой подготовке и профессиональной выучке», – рассказали в Минобороны ТАСС, уточнив, что никаких штатных должностей главных сержантов в Вооруженных силах в целом вводить не будут.

В ведомстве также сообщили, что в Южном военном округе в качестве главных сержантов отберут лидеров «в коллективах младших командиров воинских частей», которые будут оказывать методическую помощь коллегам.

В пресс-службе округа уточнили, что в Ростов-на Дону на прошедший учебно-методический сбор прибыло 370 главных сержантов.

«С сержантами проводились занятия, писали тесты на знание обязанностей командиров отделений и распорядка внутренней службы, боевой подготовки, проверяли, как себя проявили при стрельбах на учениях. Из этого вышла общая оценка по избранию. Меня выбрали как наиболее подготовленного», – рассказал избранный главным сержантом старший сержант мотострелкового соединения Волгоградской области Альбек Жумагалиев, прослуживший в своей бригаде шесть лет.

Он отметил, что «главный сержант будет вникать в нужды всех сержантов бригады, помогать им, а также напрямую взаимодействовать с командованием».

Другой главный сержант, командир отделения и командир боевой машины специализированного взвода по ремонту средств связи и зарядки аккумулятора Эрик Санакоев назвал главным условием отбора лидерские качества и положительный личный пример.

Напомним, ранее о введении должности сообщили в ЮВО, отметив, что задачей эксперимента является повышение авторитета сержантского состава, укрепление правопорядка и дисциплины.