Козак заявил о разногласиях с Польшей по размерам компенсаций за «грязную» нефть

Вице-премьер России Дмитрий Козак заявил, что у Польши и России есть разногласия в ситуации с «грязной» нефтью, но страны намерены договориться до 10 июня.

Вице-премьер России Дмитрий Козак сообщил, что есть спорные вопросы по поводу размера компенсации Польше по ЧП с «Дружбой», также есть разногласия по объему грязной нефти.

«Главное, мы понимаем, что у нас есть коридор по времени – до 10 июня мы в любом случае должны будем заняться той работой, которую наметили вместе с Белорусской стороной. И до 10 июня, уверен, что мы договоримся и с польскими партнерами, что делать с той нефтью, ее значительно меньше, чем тот объем, который находится на территории Белоруссии», – сказал Козак, передает РИА «Новости».

Он также уточнил, что объем реверса грязной нефти с территории Белоруссии составит около 1 млн тонн, с территории Польши – в 4 раза меньше, передает ТАСС.

Ранее министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что ситуация с загрязненной нефтью не повлияет на экономику страны.

Напомним, в апреле Белоруссия сообщила об ухудшении качества российской нефти, которая поступает на Украину и в Евросоюз, а после этого приостановила прием нефти из России.

Позже в Белоруссии заявили, что для полного восстановления транзита нефти по «Дружбе» понадобится около двух месяцев.