Орешкин оценил влияние ситуации с «грязной» нефтью на экономику России

Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что ситуация с загрязненной нефтью в трубопроводе «Дружба» не повлияет на макроэкономические показатели страны по итогам года.

«Определенное влияние на точечные цифры месячные, конечно, может быть, но в целом по году к каким-либо существенным изменениям эта ситуация не приведет», – заявил министр экономического развития Максим Орешкин после переговоров премьер-министров России и Белоруссии Дмитрия Медведева и Сергея Румаса, передает ТАСС.

«По всем [показателям], да. То есть это на уровне статистической погрешности», – уточнил он.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что сейчас принимаются меры, чтобы «минимизировать последствия в первую очередь для наших партнеров и контрагентов, а также для всех соответствующих российских систем».

Напомним, в апреле Белоруссия сообщила об ухудшении качества российской нефти, которая поступает на Украину и в Евросоюз, а после этого приостановила прием нефти из России.

Позже в Белоруссии заявили, что для полного восстановления транзита нефти по «Дружбе» понадобится около двух месяцев.