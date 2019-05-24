Песков рассказал о мерах для минимизации последствий ситуации с «грязной» нефтью

Россия прикладывает усилия для минимизации последствий внештатной ситуации с «грязной» нефтью в трубопроводе «Дружба», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Это внештатная ситуация. Это технологическая проблема, которую никто не скрывает. И наше правительство, и представители соответствующих компаний ведут работу со своими контрагентами. … Бывают проблемные моменты, и сейчас прикладываются усилия для того, чтобы минимизировать последствия в первую очередь для наших партнеров и контрагентов, а также для всех соответствующих российских систем», – сказал Песков, отвечая на вопрос, насколько проблема загрязненной нефти осложняет российско-белорусские и российско-европейские отношения

Пресс-секретарь добавил, что вопросы ущерба для России от загрязненной нефти и проблем с ее доставкой в Белоруссию и Европу могут оценить в министерстве энергетики, подчеркнув, что администрация президента не занимается подсчетом убытков или дивидендов, несмотря на то, что общая ситуация в администрацию докладывается, передает РИА «Новости».

Тем временем министр энергетики Польши Кшиштоф Тхужевский заявил, что Польша рассчитывает, что на запланированных 3 июня в Москве переговорах о восстановлении поставок по трубопроводу «Дружба» будет выработано решение о компенсациях за поставки «грязной» нефти.

Одновременно он обратил внимание, что повторное личное участие министра Александра Новака в запланированных в Москве 3 июня переговорах даст шанс выработать удовлетворительное для всех сторон решение, в том числе в области компенсаций.

23 мая Россия представила на переговорах в Варшаве план мероприятий по восстановлению поставок нефти в Польшу по трубопроводу «Дружба». До этого вице-премьер Дмитрий Козак рассказал о согласовании дорожной карты по решению ситуации с нефтепроводом. Компания «Белнефтехим» заявила, что для полного восстановления транзита нефти по «Дружбе» понадобится около двух месяцев.

Напомним, в апреле Белоруссия заявила об ухудшении качества российской нефти, которая поступает на Украину и в Евросоюз. Белоруссия приостановила прием нефти из России. После этого «Укртранснафта» также заявила о приостановке транзита российской нефти.