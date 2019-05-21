Вице-премьер Дмитрий Козак рассказал, что согласована дорожная карта по решению ситуации с нефтепроводом «Дружба».

По его словам, она уже начала реализовываться в городе Полоцке, находящемся в Белоруссии, передает РИА «Новости».

«Частично вопрос решен. На белорусские предприятия, в Словакию, Венгрию стандартная нефть уже поставляется. Что касается окончательного освобождения трубы с белорусской стороны - дорожная карта согласована в полном объеме и в настоящее время она уже начала реализовываться в городе Полоцке. Готовятся емкости соответствующие белорусской стороной, для того, чтобы освободить некондиционную нефть с трубы с Польшой», – сообщил Козак.

Он добавил, что в четверг должны пройти ещё одни переговоры для уточнения ряда деталей.

Ранее компания «Белнефтехим» заявила, что для полного восстановления транзита нефти по «Дружбе» понадобится около двух месяцев. Российско-белорусская рабочая группа согласовала комплекс первоочередных мер по восстановлению поставок.

Напомним, в апреле Белоруссия заявила об ухудшении качества российской нефти, которая поступает на Украину и в Евросоюз. Белоруссия приостановила прием нефти из России. После этого «Укртранснафта» также заявила о приостановке транзита российской нефти.