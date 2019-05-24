В Ленинградской области граждане Узбекистана изнасиловали пенсионерку

В Ленинградской области задержали четверых приезжих из Узбекистана; мужчин подозревают в избиении и изнасиловании пожилой женщины.

Накануне днем на 70-летнюю женщину напали в поселке Горьковское Выборгского района, в СНТ «Скиф», сообщает «Росбалт» со ссылкой на АН «Оперативное прикрытие».

По предварительным данным, пенсионерке нанесли удар по голове сзади. Женщину госпитализировали с травмами головы и переломом нижней челюсти.

Также медики обнаружили у нее признаки сексуального насилия.

Преступников задержали сразу – ими оказались четверо граждан Узбекистана в возрасте от 27 до 40 лет. В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Мытищах мигрант изнасиловал женщину-инвалида и ранил ее заступника-дагестанца.