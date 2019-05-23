За долги Жанны Фриске расплатился ее маленький сын

Задолженность Жанны Фриске в 7,9 млн закрыли с помощью продажи доли ее сына Платона в участке земли и особняке в Истринском районе Московской области, пишут СМИ.

«Это первая часть долга из общей суммы в 21,6 млн рублей, которые по решению суда наследники Жанны Фриске должны вернуть фонду», – цитирует «Комсомольская правда» представителя «Русфонда», которому должна семья Фриске.

По словам представителя организации, родственники певицы на данный момент расплатились за 11,5% от всей задолженности.

От лица Платона в отношениях с кредиторами выступает его отец Дмитрий Шепелев, уточняет издание. На данный момент сын Фриске больше не является должником.

«Я ничего не продаю, не знаю о действиях приставов и не хочу вообще это все обсуждать!» – так изданию прокомментировал ситуацию отец Жанны Фриске Владимир.

Фриске скончалась в 2015 году. С 2013 года она боролась с раком головного мозга. Первый канал совместно с Русфондом организовывал сбор средств на ее лечение.

В январе 2016-го Русфонд направил в СК заявление с просьбой возбудить уголовное дело по факту хищения почти 21 млн рублей, собранных на лечение певицы. Отмечалось, что родственники Фриске после смерти певицы отказались предоставить документы, подтверждающие направление пожертвований на оплату медицинских услуг.

В мае 2017 года суд взыскал с родственников Фриске 21,6 млн рублей. В мае 2019 года «Русфонд» сообщил о поступлении платежа в размере 7,98 млн рублей.