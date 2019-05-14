Русфонд вернул деньги от наследников Фриске

В рамках исполнения иска о возврате 21,6 млн рублей Русфонд получил от наследников певицы Жанны Фриске 7,98 млн рублей, сообщил фонд.

Деньги поступили после «реализации имущества, доставшегося по наследству родственникам Жанны Фриске». Отмечается, что речь идет о «первой части долга» (11,5% от всей суммы), который «по решению суда наследники певицы должны вернуть фонду», передает ТАСС.

Русфонд «ждет полного возврата долга», полученные средства будут использованы для помощи детям «со злокачественными опухолями головного мозга из числа наших очередников».

В течение двух недель благотворители, которые участвовали в помощи Жанне Фриске с января по март 2014 года и хотели бы вернуть свои деньги, могут обратиться в Русфонд.