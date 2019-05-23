Лазарев оценил выступления соперников на «Евровидении»

Российский певец Сергей Лазарев, занявший третье место в конкурсе «Евровидение-2019», прокомментировал выступления соперников, опередивших его.

В своем Instagram, отвечая на комментарии пользователей, он оценил песни победителя конкурса Дункана Лоуренса из Нидерландов, а также исполнителя Mahmood из Италии.

«У победителя (Дункана Лоуренса) классная песня, у итальянца (певца Mahmood) тоже! Так что мы в прекрасной компании! Каждый достоин!» – написал Лазарев.

Певец пожаловался на трудности с голосованием в свою пользу, поскольку часто возникали проблемы с отправкой SMS-сообщений. Один из поклонников музыканта обратил внимание на то, что такие трудности возникли в Испании, в течении некоторого времени невозможно было отправить SMS за российского исполнителя.

«Много фактов, которые уже никому не предъявишь! Но! Я доволен, что вновь призовое место! Очень сильный год! Это круто», – ответил Лазарев.

Ранее стало известно, что организаторы «Евровидения» пересмотрели результаты Лазарева в финале конкурса.

Напомним, финал конкурса «Евровидение-2019» прошел 18 мая в Тель-Авиве. Победу одержал певец из Нидерландов Дункан Лоуренс. Второе место занял итальянец Mahmood, а третьим стал российский исполнитель Сергей Лазарев.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД