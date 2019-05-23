Лазарев оценил выступления соперников на «Евровидении»

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23 мая, четверг  |  Последнее обновление — 08:41  |  vz.ru
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Как обезопасить российские смартфоны от американцев

России нужна собственная операционная система для гаджетовФото: Till Simon Nagel/DPA/ТАСС
Запрет использования операционной системы Android на смартфонах и планшетах китайского производителя Huawei поднял вопрос об информационной и технологической безопасности России. Что будет, если США используют этот рычаг давления для целой страны? Готова ли Россия к такому развитию событий?  Подробности...
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Япония ищет у россиян ключ к возврату Курил

Путин и Абэ наблюдают за борьбой российских и японских дзюдоистовФото: Sergei Karpukhin/Reuters
Только два процента россиян выступают за передачу Южно-Курильских островов Японии – так показал последний опрос общественного мнения. В этом не было бы ничего примечательного, если бы не тот факт, что опрос проводился по заказу японского МИДа. Способны ли его результаты подвигнуть Токио наконец-то признать очевидное – как и итоги Второй Мировой, так и возможность разговора только о двух из четырех островов? Подробности...
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Система ПРО бессильна против российского «Авангарда»

Гиперзвуковой блок«Авангард» неуязвим для американской системы ПРОФото: Минобороны России/Youtube
В российских Вооруженных силах произошло событие, о котором в свое время весьма эффектно предупреждал Владимир Путин. РВСН стали получать ракетные комплексы «Авангард» – оружие, фигурировавшее в послании президента Федеральному собранию. Чем уникален данный ракетный комплекс и почему его характеристики имеют столь большое значение? Подробности...
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Генштаб ВСУ возглавил виновник массовой гибели украинских военных

Руслан Хомчак (слева) имеет в украинской армии сомнительную репутациюФото: president.gov.ua
Первым кадровым назначением президента Украины Владимира Зеленского в армии стала фигура нового начальника генерального штаба ВСУ генерал-лейтенанта Руслана Хомчака. Как этот человек причастен к поражению украинской армии под Иловайском, массовой гибели украинских военных – и почему он хотел уволиться из ВСУ? Подробности...
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«Суперджет» сгорел при посадке

Благодаря профессиональным действиям экипажа большинство пассажиров удалось спастиФото: кадр из видео
В воскресенье вылетевший из Шереметьево в Мурманск самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» загорелся в воздухе, после чего пилоты совершили аварийную посадку в столичном аэропорту. Большинство пассажиров удалось спасти, но есть погибшие и раненые. Предварительной причиной инцидента называется отказ автоматики после удара молнии. Подробности...
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Голливуд заставил испанцев ощутить себя русскими

Владимир Добрынин, журналист
В Испании неожиданно обнаружили, что американский кинематограф выставляет в роли злодеев не только русских, но и другие европейские народы, в частности, испанцев. Страшно этому удивились, а что делать – не знают. Подробности...
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Является ли Россия империей

Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
Сколько ни называй население РФ нацией, сколько ни тверди о создании общероссийской гражданской политической нации «россиян», а логика подсказывает, что все это не совсем так. Даже интуиция – и та кричит: а как же русский народ? Подробности...
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Блеск и нищета Первой Оранжевой

Владимир Можегов, публицист
Революции часто начинаются из ничего, но приводят к более чем серьезным последствиям, разрушая жизненный уклад, страны и целые цивилизации. В эти майские дни нелишне вспомнить, с чего начались все революции второй половины ХХ века. Подробности...
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      Грампи Кэт - самая сердитая кошка интернета и героиня многочисленных мемов умерла 14 мая на руках у своей хозяйки в возрасте семи лет. Причиной смерти стала инфекция мочевого пузыря. Настоящая кличка кошки - Соус Тардар
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      Россия отмечает День Победы

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            Лазарев оценил выступления соперников на «Евровидении»

               23 мая 2019, 08:36
            Фото: Гавриил Григоров/ТАСС
            Текст: Евгения Шестак

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            Российский певец Сергей Лазарев, занявший третье место в конкурсе «Евровидение-2019», прокомментировал выступления соперников, опередивших его.

            В своем Instagram, отвечая на комментарии пользователей, он оценил песни победителя конкурса Дункана Лоуренса из Нидерландов, а также исполнителя Mahmood из Италии.

            «У победителя (Дункана Лоуренса) классная песня, у итальянца (певца Mahmood) тоже! Так что мы в прекрасной компании! Каждый достоин!» – написал Лазарев.

            Певец пожаловался на трудности с голосованием в свою пользу, поскольку часто возникали проблемы с отправкой SMS-сообщений. Один из поклонников музыканта обратил внимание на то, что такие трудности возникли в Испании, в течении некоторого времени невозможно было отправить SMS за российского исполнителя.

            «Много фактов, которые уже никому не предъявишь! Но! Я доволен, что вновь призовое место! Очень сильный год! Это круто», – ответил Лазарев.

             

            Ранее стало известно, что организаторы «Евровидения» пересмотрели результаты Лазарева в финале конкурса.

            Напомним, финал конкурса «Евровидение-2019» прошел 18 мая в Тель-Авиве. Победу одержал певец из Нидерландов Дункан Лоуренс. Второе место занял итальянец Mahmood, а третьим стал российский исполнитель Сергей Лазарев.

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