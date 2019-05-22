Организаторы «Евровидения» пересмотрели результаты Лазарева в финале конкурса

Итоги распределения баллов в финале конкурса «Евровидение-2019» пересмотрены, россиянин Сергей Лазарев получил дополнительный балл, однако остался на третьем месте, говорится в заявлении Европейского вещательного союза (ЕВС).

«ЕВС может подтвердить, что в результате стандартной практики пересмотра [баллов] мы обнаружили, что из-за человеческой ошибки был использован некорректный средний результат. В знак уважения к артистам и членам ЕВС мы хотели бы скорректировать финальные результаты в соответствии с правилами», – передает ТАСС сообщение ЕВС.

Лазарев в результате пересчета получил дополнительно один балл, но это не повлияло на его место в общем рейтинге.

В финале конкурса белорусское жюри было дисквалифицировано в связи с разглашением оценок. В результате вместо оценок от Белоруссии были приняты средние баллы конкурсантам, и именно начисление этих очков пересмотрели организаторы.

В итоге Лазарев с композицией Scream занимает третье место с 370 баллами вместо 369 очков. Швеция (334 балла) перемещается с шестого на пятое место, обогнав Норвегию (331 балл). Северная Македония (305 баллов) оказалась на седьмом месте, Азербайджан (302) упал на восьмую строчку. Белоруссия с 31 баллом поднялась на 24-е место, Германия (24 балла) оказалась на 25-м.

Результат победителя Дункана Лоуренса из Нидерландов теперь – 498 баллов (ранее он был первым с 492 баллами).

Напомним, финал конкурса «Евровидение-2019» прошел 18 мая в Тель-Авиве. Победу одержал певец из Нидерландов Дункан Лоуренс. Второе место занял итальянец Mahmood, а третьим стал российский исполнитель Сергей Лазарев.

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