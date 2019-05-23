В России могут исчезнуть шесть видов животных

Всемирный фонд дикой природы (WWF) считает, что в России под угрозой исчезновения находятся шесть видов животных, в числе которых переднеазиатский леопард.

«Список животных, над которыми, по мнению наших экспертов, нависла угроза исчезновения в России: сайгак, переднеазиатский леопард, кулик-лопатень, кречет, сахалинский осетр, калуга (пресноводная рыба семейства осетровых)», – цитирует ТАСС WWF.

При этом в WWF признали, что в результате усилий специалистов и целого ряда организаций популяция некоторых видов, находившихся на грани вымирания в XX веке, возросла. Среди них – амурские тигры, численность которых, по данным фонда, с 40-х годов прошлого века возросла с 50 до 580 особей. С 30-40 особей в 1990-х годах до 110 особей в настоящее время увеличилась и популяция дальневосточных леопардов, отметили в пресс-службе.

Напомним, в начале марта в Приморье нашли тяжелораненого леопарда.