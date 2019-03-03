В Приморье нашли тяжелораненого леопарда

Специалисты охотнадзора нашли возле заповедника «Кедровая падь» в Приморье леопарда, серьезно раненого другим хищником, его отправили в центр реабилитации, сообщает нацпарк «Земля леопарда».

«Молодой самец был отловлен вблизи государственного природного биосферного заповедника «Кедровая падь» (ФГБУ «Земля леопарда») в районе поселка городского типа Приморский… При поддержке сотрудников МРОО «Центр «Тигр» леопард был обнаружен и обездвижен», – передает РИА «Новости» сообщение нацпарка.

Леопарда отправили в Центр реабилитации тигров и других редких животных, который находится в поселке Алексеевка.

Ветеринары установили, что животное пострадало от укусов другого хищника, состояние леопарда оценивается как тяжелое.

Дальневосточный леопард является самой редкой крупной кошкой в мире, эти животные обитают только на юго-западе Приморского края и на небольшом участке Китая на границе с Россией. Сейчас на территории «Земли леопарда» зафиксировано 86 взрослых леопардов и 21 котенок.