Южная Корея отказалась присоединяться к санкциям США против Huawei

Власти Южной Кореи, отвечая на требование США запретить использование мобильной связи, предоставляемой оборудованием китайской компании Huawei, подчеркнули, что не могут вмешиваться в дела частного бизнеса, сообщает Chosun Ilbo со ссылкой на дипломатический источник в Сеуле.

По сведения издания, США потребовали от Южной Кореи запретить использование мобильной связи, предоставляемой оборудованием Huawei, в «уязвимых районах», в том числе на территориях, где расположены американские военные объекты, передает ТАСС.

В МИД Южной Кореи в ответ заявили, что «приняли к сведению» опасения Вашингтона касательно того, что использование товаров Huawei может повлечь за собой проблемы с безопасностью, однако подчеркнули, что не могут вмешиваться в дела частного бизнеса.

По словам южнокорейским источников, в случае приостановки импорта продукции Huawei южнокорейский бизнес может понести убытки в несколько млрд долларов.

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На прошлой неделе глава Белого дома Дональд Трамп запретил свершение сделок, ставящих, по мнению Вашингтона, под угрозу информационные технологии в США. После этого американские IT-компании приостановили сотрудничество с Huawei.

В среду сотрудничество с Huawei прервал британский производитель процессоров ARM.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о последствиях американских санкций против Huawei для всей мировой торговли.

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