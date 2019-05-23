Корпорация Panasonic прекратила сотрудничество с Huawei

Японская корпорация Panasonic приняла решение остановить все торговые операции с китайской компанией Huawei из-за американских санкций, сообщает Киодо.

Такое решение объясняется с тем, что администрация США фактически запретила американским предпринимателям поставлять компоненты для нужд Huawei. Японская корпорация занималась поставкой электронных комплектующих китайской компании, передает ТАСС.

В среду сотрудничество с Huawei прервал британский производитель процессоров ARM.

На прошлой неделе глава Белого дома Дональд Трамп запретил свершение сделок, ставящих, по мнению Вашингтона, под угрозу информационные технологии в США. После этого американские IT-компании приостановили сотрудничество с Huawei.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о последствиях американских санкций против Huawei для всей мировой торговли.