Китай обвинили в создании угрозы планетарного масштаба

Китайские промышленные предприятия выбрасывают в атмосферу большие количества опасного газа фреон-11, который провоцирует рост озоновых дыр, заявили британские ученые.

Разрушающее воздействие фреонов и других соединений галогенов обнаружили в США в 1985 году, с тех пор эти газы способствовали появлению озоновых дыр в ряде регионов Антарктики, передает РИА «Новости» со ссылкой на журнал Nature.

Некоторое время ученые не могли выявить источник фреона-11, но подозревали, что вещество появляется в Китае или других активно развивающихся странах Азии. Позже ученые из Бристольского университета подтвердили, что главным и единственным источником газа в азиатском регионе является Китай. Эти выводы были сделаны на основе исследований в Японии, Южной Корее и других странах Восточной Азии. Собрав данные с метеостанций, ученые наложили их на климатическую модель Земли, показывавшую, как ветры разносят фреоны и их попадание в атмосферу.

«В последние десятилетия концентрация этих газов в атмосфере плавно снижалась благодаря принятию Монреальского протокола. Поэтому нас крайне удивило, что примерно с 2013 года уровень выбросов самого опасного фреона внезапно начал расти», – сообщил ученый из Бристоля Мэттью Ригби.

Согласно исследованиям, активность выбросов в северо-восточных регионах Китая фреона-11 начала стремительно расти в начале 2010-х годов. За 2018 год в атмосферу просочилось семь тысяч тонн этого газа, отметили химики. По их подсчетам, сейчас Китай выбрасывает в воздух не менее 60% всего фреона-11 в мире. Ученые считают, что причина в нелегальных промышленных предприятиях, которые появились в КНР незаконным путем и широко распространились в последние годы. Химики выразили надежду на то, что их исследование будет способствовать ликвидации этих предприятий и остановит дальнейшее накопление фреона-11 в атмосфере.

В прошлом году сообщалось об исчезновении озоновой дыры над Антарктидой.

В июле 2016 года климатологи сообщали, что снимки с климатических зондов фиксируют уменьшение размеров озоновой дыры над южным полюсом Земли.