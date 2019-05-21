Ляшко повздорил с «мордоворотами» Зеленского

Глава Радикальной партии Украины Олег Ляшко попытался пройти на консультации с президентом страны Владимиром Зеленским с включенной камерой на смартфоне, однако охрана пустила его, только когда он сдал телефон.

Ляшко вел прямую трансляцию перед консультациями по роспуску Рады в Facebook. Когда пришел Зеленский, охрана отказалась пускать лидера Радикальной партии в зал. Он устроил скандал, пытался прорваться через другие двери, но ему это не удалось. Ляшко назвал охранников «мордоворотами».

Пройти на консультации Ляшко смог, только когда оставил телефон.

Видео инцидента опубликовано на канале «112 Украина» на YouTube.

Напомним, внеочередные выборы в Верховную раду пройдут 21 или 28 июля.

Накануне Зеленский в ходе инаугурации объявил о роспуске Рады. В ходе инаугурационной речи Зеленского Ляшко вступил с ним в перепалку.