На Украине предупредили о неприятном исходе досрочных выборов в Раду

Экс-депутат Верховной рады Украины Кирилл Куликов предупредил, что досрочные выборы в украинский парламент могут вернуть к власти Петра Порошенко и его команду.

Куликов заявил в эфире телеканала NewsOne, что при действующей на Украине избирательной системе после выборов в Раде окажутся все те же депутаты и политики; в частности, к власти вернется бывший президент Петр Порошенко, передает РИА «Новости».

Он добавил, что хотел бы увидеть Порошенко и его команду «соврешенно в другом месте», а не в парламенте.

При этом экс-депутат отметил, что новому президенту Украины Владимиру Зеленскому в первую очередь следует «встретиться со всеми мировыми лидерами одновременно».

Напомним, Владимир Зеленский начал свое президентство с объявления о роспуске Рады. При этом он призвал тех же парламентариев почистить руководство силового блока.

Кроме того, ради установления мира он пообещал пожертвовать, если придется, должностью.

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