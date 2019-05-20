Небензя признал право англичанина перебивать его в СБ ООН

Постпред России при ООН Василий Небензя рассказал, как он относится к тому, что заместитель постпреда Великобритании Джонатан Аллен выкриками с места прервал его речь в Совбезе организации.

Когда Небензя выступал, Аллен перебил его на полуслове, обратившись к председателю Совбеза постпреду Индонезии Диану Трианшаху Джани, передает РИА «Новости».

Аллен заявил, что СБ «уже проголосовал по вопросу, есть правило и время выступления, и я прошу вас проследить за тем, чтобы российский представитесь следовал этим правилам и ограничил свои замечания».

Выслушав Аллена, Джани вернул слово российскому постпреду.

Позднее Небензя заявил: «Когда меня прерывали, я сказал англичанину: «Я уважаю твое право поднимать вопрос о порядке», поэтому я сразу замолчал».

Небензя отметил, что и сам «иногда перебивает по теме или по делу – есть правила и процедура, это право».

При этом он негативно отреагировал на заявление Аллена о том, что «процедура объяснения голосования не дает российскому дипломату право озвучивать полноценное выступление». Небензя подчеркнул, что «мы увидели сегодня попытку ввести цензуру в СБ», передает ТАСС.

Отметим, что представитель Британии дважды перебил российского коллегу – в первый раз Аллен потребовал предоставить ему слово, но Джани ответил отказом.

Напомним, по инициативе Москвы было созвано экстренное заседание Совбеза ООН в связи с принятием на Украине закона о тотальной украинизации, но Совбез отказался внести в повестку данный вопрос.