Созданный в России спутник впервые в мире снял видео Земли в формате 4К

Созданный в РКК «Энергия» египетский спутник дистанционного зондирования Земли EgyptSat-A впервые в мире снял видео Земли в формате сверхвысокой четкости 4К, сообщила британская компания Sen, которая создала видеосистему.

«Sen сообщает, что она успешно продемонстрировала свою систему потоковой передачи видео в формате сверхвысокой четкости 4К на орбите, находящуюся на борту спутника производства РКК «Энергия». Это первая в мире система потоковой передачи видео в формате 4K с космического аппарата», – цитирует РИА «Новости» заявление компании.

Система состоит из шести видеокамер. Две из них являются подвижными. Также в систему входит управляющий камерами компьютер, который также обрабатывает видео с них.

Видео, которое опубликовала у себя на сайте компании Sen, показывает Средиземное море и Красное море.

«Специалисты РКК «Энергия» благодарят компанию Sen за обеспечение спутника системой потоковой передачи видео в формате 4K, включая подвижные камеры, и счастливы возможности быть первой компанией, которая внедрила инновационную систему Sen для получения дополнительной информации о состоянии и действиях спутника. РКК «Энергия» планирует применять систему потоковой передачи видео в формате 4K компании Sen на будущем спутнике, который разрабатывается», – говорится в сообщении компании Sen.

В настоящее время спутник EgyptSat-A проходит летные испытания под управлением специалистов из России, после которых его передадут в Египет. По данным источников, системы спутника работают штатно и к ним нет никаких претензий.

Ранее гендиректор «Энергии» Николай Севастьянов рассказал о трудностях, с которыми столкнулись при запуске египетского космического аппарата EgyptSat-A.