Лидера арт-группы «Война» арестовали в Германии

Лидер российской арт-группы «Война» Олег Воротников, находившийся в международном розыске, арестован в Германии.

«Лидер российской арт-группы «Война» Олег Воротников (Вор Войны) арестован в Германии, федеральная земля Бранденбург», – говорится в сообщении группы «Война»в Twitter.

В мае австрийская полиция объявила Воротникова в международный розыск по обвинению в причастности к руководству антифашистским движением.

В России Воротников и его жена Наталья Сокол обвиняются в хулиганстве, оскорблении и применении насилия в отношении представителей власти. По запросу Москвы лидер «Войны» разыскивался Интерполом.