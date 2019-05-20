Симоньян сравнила инаугурацию Зеленского с «Игрой престолов» и «Евровидением»

Главный редактор телеканала RT и информационного агентства Sputnik Маргарита Симоньян прокомментировала вступление Владимира Зеленского в должность президента Украины, сравнив торжественную церемонию в Верховной раде с популярным сериалом «Игра престолов» и песенным конкурсом «Евровидение».

«Не смотрю «Игру престолов», потому что не переношу сцены насилия. Не смотрю «Евровидение», потому что не люблю такую музыку. Не смотрю инаугурацию Зеленского по обеим вышеназванным причинам», – написала Симоньян в своем Telegram-канале.

Напомним, Владимир Зеленский, в понедельник вступивший в должность президента Украины, объявил о роспуске Верховной рады, призвал уволить ряд министров и руководителей ведомств, а также предложил кабинету министров освободить место для тех, кто будет думать о будущих поколениях.

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Российские журналисты, телеведущие, политологи и блогеры активно комментируют вступление Владимира Зеленского в должность президента Украины.

Украинский медиаэксперт Анатолий Шарий отметил, что инаугурационная речь Зеленского стала лучшим выступлением в Верховной раде из всех, что ему довелось слышать.

Киевский политолог Михаил Погребинский указал, что Зеленский произнес красивые слова, которые могут положить начало новому кризису на Украине.

Украинский эксперт Василий Стоякин отметил, что в речи Зеленского зашкаливает популизм, и сравнил ситуацию на Украине с переходом от военного коммунизма к нэпу.

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