Эксперт: Речь Зеленского может быть стартом нового кризиса на Украине

«Ключевой момент – заявление о том, что он готов пожертвовать мандатом и рейтингом ради прекращения огня на востоке Украины. Все остальное – красивые слова», – заявил газете ВЗГЛЯД киевский политолог Михаил Погребинский, комментируя речь президента Украины Владимира Зеленского на инаугурации.

«Речь Зеленского может быть стартом политического кризиса. Он попросил уйти правительство, распустил Раду, это и может стать причиной», – отметил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

«Однако здесь сейчас действует принцип непрерывности власти, – добавил эксперт. – Через два месяца состоятся внеочередные выборы, а пока Рада должна работать и принять законы, о которых сказал Зеленский, а затем «распуститься».

В понедельник Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины. Он предложил кабинету министров освободить место для тех, кто будет думать о будущих поколениях и объявил о роспуске Верховной рады. Он также призвал парламент уволить главу СБУ, генерального прокурора, министра обороны. Кроме того, Зеленский призвал Раду принять новый избирательный кодекс с открытыми списками и выступил за принятие закона об отмене депутатской неприкосновенности.

Говоря о призыве Зеленского отправить силовиков в отставку, Погребинский отметил, что они и так должны были покинуть свои посты. Обращение же к депутатам связано с тем, что они должны принять отставку. «Он действует по принципу: за меня голосовали как за нового человека – значит, должно быть кадровое обновление», – считает эксперт.

На ваш взгляд Каким президентом для Украины будет Владимир Зеленский? Лучше Порошенко

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По его мнению, в речи нового украинского президента было только одно важное обещание.

«Самый ключевой момент – заявление о том, что он готов пожертвовать мандатом и рейтингом ради прекращения огня на востоке Украины. Это единственное жесткое и содержательное обещание в его речи. Все остальное – красивые слова», – сказал Погребинский.

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