Эксперт: В речи Зеленского зашкаливал популизм

«Мне это напоминает, хоть и неправильно проводить такие сравнения, переход от военного коммунизма к нэпу. Эта та же власть, которая пришла в 2014 году, просто немного другой подбор персон», – поделился с газетой ВЗГЛЯД своими впечатлениями от инаугурационной речи Зеленского украинский эксперт Василий Стоякин.

«В президентской речи Владимира Зеленского на инаугурации, по сути, не прозвучало ничего нового. Речь шла обо всех тех вещах, которые уже давно обсуждаются в экспертном сообществе, – отметил директор украинского Центра политического маркетинга Василий Стоякин. – И раз уж была одержана столь убедительная победа с назначением инаугурации на 20 мая, с этого момента было понятно, что новый президент даст старт досрочным выборам и будет стараться менять ситуацию в силовом блоке».

Это было понятно еще с момента возвращения в страну бизнесмена Игоря Коломойского, подчеркнул Стоякин. Именно с этого момента власть Порошенко кончилась, и фактически началось президентство Зеленского.

Напомним, что в понедельник Владимир Зеленский, в понедельник вступивший в должность президента Украины, предложил правительству освободить место для тех, кто будет думать о будущих поколениях. Кроме того, новый президент объявил о роспуске Верховной рады. При этом он призвал депутатов уволить ключевых руководителей силового блока – главу СБУ, генпрокурора, министра обороны.

Стоякин отмечает: некоторые события последнего времени, такие как возвращение в страну бывшего замглавы администрации президента при Януковиче Андрея Портнова, или появление авторской программы политолога Михаила Погребинского на 112-м канале, свидетельствуют о некотором смягчении политического климата в стране.

«Мне это напоминает, хоть и неправильно проводить такие сравнения, переход от военного коммунизма к НЭПу. Стратегия принципиально не меняется, эта та же власть, которая пришла в 2014 году, просто немного другой подбор персон, немного другая политика и небольшое смягчение», – привел сравнение эксперт:

«Условно, «Дни Турбиных», в театрах разрешат давать».

Но, в целом, по оценке Стоякина, «судя по выступлению, следует отметить, что никаких радикальных перемен в политике не предполагается». «Зеленский будет проводить ту же внешнеполитическую стратегию, просто местами в более мягких формах, что и предыдущая власть», – суммирует свое впечатление Стоякин.

Еще один момент, на который обратил внимание эксперт: совершенно зашкаливающий местами уровень популизма в речи Зеленского. «Вот это «каждый из нас президент, потом что мы все голосовали» – так нельзя. Даже Порошенко себе такого не позволял», – заметил Стоякин.

На ваш взгляд Каким президентом для Украины будет Владимир Зеленский? Лучше Порошенко

Хуже Порошенко

Таким же как Порошенко



Что касается заявлений о прекращении войны в Донбассе, «Владимир Александрович Зеленский за время избирательной компании и прошедших выборов сделал все, чтобы сделать невозможным переговоры с Россией и Донбассом по поводу прекращения военных действий», – отмечает Стоякин.

«И российская сторона абсолютно внятно это оценила и предприняла встречные действия, – напомнил собеседник. – Еще до голосования началась долгожданная выдача российских паспортов. Это явный сигнал, что Москва не связывает с Зеленским надежды на улучшение ситуации на Донбассе и предприняла свои встречные превентивные действия, для того чтобы избежать обострения».

«Если ситуация каким-то образом и меняется, то это не будет связано с Зеленским, в этом смысле он полностью преемственен по отношению Порошенко, – продолжает эксперт. – Заявления о прекращении войны звучат, потому что этого от Зеленского требует общество».

Но кончится это, как всегда: выйдет и скажет «я хотел мира, но Путин – злой и несговорчивый, не хочет со мной договариваться на моих условиях», прогнозирует Стоякин.

«Что имел в виду Зеленский, говоря, с одной стороны о роспуске рады, а с другой о переходном периоде, в течение которого депутаты должны завершить принятие «зависших» законов, не очень понятно, – отмечает эксперт. – Новый президент издает указ, и через два месяца, ориентировочно 21 июля, должны произойти выборы. На протяжении всего этого периода Рада продолжает работать, и может принимать законы. Но за каким чертом распущенная уже Рада будет принимать законы, которые нужны Зеленскому, вот это не совсем понятно».

Кроме того, совсем не понятно, когда депутаты этим будут заниматься, если у них в это время будет идти избирательная компания, и они будут просиживать все время в своих избирательных штабах и округах, отмечает Стоякин.

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