Названы организаторы бунта в колонии в Таджикистане

Главное управление исполнения уголовных наказаний министерства юстиции Таджикистана сообщило, кто организовал беспорядки в колонии в пригороде Душанбе, где были убиты 30 человек.

«Организаторами беспорядков стали члены террористическо-экстремистской и запрещенной законом организации «Исламское государство*» (ИГ*, запрещена в РФ), а непосредственными руководителями являются Бехруз Гулмурод, <...> Гулов Фахриддин, Шарипов Махмадулло и Хасанов Рухулло», – передает сообщение управления исполнения уголовных наказаний минюста Таджикистана ТАСС.

Там также отмечается, что один из организаторов бунта в колонии – Бехруз Гулмурод – сын бывшего полковника ОМОН МВД Таджикистана Гулмурода Халима, который примкнул к террористам ИГ и был убит в Сирии.

По данным министрества, организаторы «зверским способом нанесли ножевые раны трем сотрудникам исправительного учреждения – майору Муродову Бурхониддину, майору Халимову Абдуджаббору и старшему лейтенанту Асоеву Махмуду Хамидовичу, вследствие чего они погибли».

«Затем были освобождены находящиеся в штрафном изоляторе восемь других заключенных, также являющихся членами террористической организации «Исламское государство». После этого с целью устрашения заключенных они зверским способом нанесли ножевые ранения пятерым заключенным, в том числе Саиду Киёмиддину Гози, Каримову Саттору Самадовичу (Махсуми Саттор) и Сатторову Саидмахдихону (Шайх Темур), лишив их жизни, а затем избили и ранили десятки других заключенных», – сообщили в минюсте.

После этого они подожгли медицинскую часть колонии, взяли в заложники нескольких заключенных и с целью побега напали на сотрудников учреждения.

«В результате ответной операции, которая проводилась в соответствии с законом, были обезврежены 24 члена этой группы, а 35 других были задержаны. Лица, взятые в заложники, были освобождены», – добавили в минюсте.

Генеральная прокуратура Таджикистана возбудила уголовное дело, ведется расследование.

«Обычный режим в учреждении, в котором отбывают наказание 1,5 тыс. человек, восстановлен, ситуация находится под контролем», – добавили в ведомстве.

Напомним, ранее стало известно, что заключенные, осужденные за членство в террористической организации «Исламское государство», устроили бунт в колонии неподалеку от Душанбе.