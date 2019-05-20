В результате бунта ИГ в колонии в Таджикистане убито более 30 человек

Заключенные, осужденные за членство в террористической организации «Исламское государство*», устроили бунт в колонии неподалеку от Душанбе, убито более 30 человек, сообщил замминистра юстиции, начальник главного управления исполнения наказаний Таджикистана Мансурджон Умаров.

«В ходе бунта были убиты три надзирателя колонии и 29 заключенных, причем с восемью из них заключенные расправились сами», – приводит РИА «Новости» слова Умарова.

Бунт в колонии строго режима в городе Вахдат, в которой содержатся порядка 1,5 тыс. заключенных, начался около 20.30 (18.30 мск). Его устроила «группа заключенных, примерно 30 человек», вооруженных ножами и другими острыми предметами.

Заключенные «захватили в заложники трех тюремных надзирателей и убили их, потребовав своего освобождения». При этом в ходе переговоров «среди самих преступников начались стычки, переросшие в вооруженное столкновение».

Сотрудники колонии потребовали соблюдать правопорядок, но заключенные напали и «ранили еще несколько из них».

В ответ руководство колонии предприняло «решительные меры». Отмечается, что «во время наведения порядка среди опасных преступников были человеческие жертвы».

Ситуация в колонии взята под контроль и стабилизировалась.

В ноябре в результате бунта в колонии строгого режима в городе Худжанде в Таджикистане были убиты 13 заключенных. Бунт поднял заключенный член ИГ*.