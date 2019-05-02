Зеленский отказался становиться «классическим политиком»

Будущий президент Украины Владимир Зеленский решил баллотироваться на пост главы государства еще в апреле 2018 года, пообещав никогда не становиться «классическим политиком», рассказал представитель команды Зеленского Юрий Костюк.

По его словам, Зеленский еще тогда придумал идею, какой должна быть предвыборная кампания, передает «Украинская правда».

«Володя хотел, чтобы все выглядело нестандартно, чтобы была другая связь, и говорил, что не станет политиком в классическом смысле этого слова», – сказал Костюк.

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Он отметил, что в 2018 году шоумен о своих идеях тесному кругу людей, после чего команда начала проводить «разведку» и консультироваться с политологами.

При этом специалисты советовали Зеленскому сделать сначала переход образа от актера и шоумена к лидеру общественного мнения и только после этого – к политику, однако тот сразу решил, что это не его путь, подчеркнул Костюк.

Ранее в штабе Зеленского пообещали провести такую процедуру принятия присяги новым лидером страны, которой еще ранее не проводилось. Также будущий президент уже определился с новым главой администрации.

ЦИК Украины озвучил окончательные данные по результатам президентских выборов. Зеленский набрал во втором туре президентских выборов 73,22% голосов.

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