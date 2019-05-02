Зеленский определился с новым главой администрации

Будущий президент Украины Владимир Зеленский выбрал главу его администрации, об этом сообщил доверенный избранного лидера Вадим Галайчук в эфире украинского телевидения.

Галайчук заявил в эфире канала ZIK, что главой администрации нового президента станет публичный человек, но имя назначенного не раскрыл, передает РИА «Новости».

Ранее Зеленский объявил конкурс на пост пресс-секретаря. Чтобы занять его, кандидату нужно знать три языка, включая украинский и английский и иметь опыт в журналистике и публичной сфере.

ЦИК Украины озвучил окончательные данные по результатам президентских выборов. Зеленский набрал во втором туре президентских выборов 73,22% голосов, действующего главу государства Петра Порошенко поддержали 24,45% избирателей.

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