В штабе Зеленского пообещали «фишечку» на инаугурацию

Штаб будущего президента Украины Владимира Зеленского пообещал провести такую процедуру принятия присяги новым лидером страны, которой еще ранее не проводилось, сообщил член штаба Юрий Костюк.

Костюк отметил, что дата инаугурации пока неизвестна, передает РИА «Новости».

«А как готовимся – думаем о «фишечках». Понятно, что есть официальная процедура, которую мы уважаем. Мы, кстати, думали, что можно вывести депутатов в другое место на инаугурацию, но для этого надо менять регламент. То есть исторические процедуры, которые мы должны уважать и выполнять. А потом – мы еще что-нибудь придумаем», – рассказал представитель штаба в интервью украинским СМИ.

Он пояснил, что не хочет раскрывать все секреты, так как штаб еще обсуждает, как будет проходить церемония.

ЦИК Украины озвучил окончательные данные по результатам президентских выборов. Зеленский набрал во втором туре президентских выборов 73,22% голосов, действующего главу государства Петра Порошенко поддержали 24,45% избирателей.

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