Зеленский заявил, что запрет на переговоры с Россией на него не распространяется

Tекст: Дарья Григоренко

По его словам, только он может вести переговоры о суверенитете страны, а никто другой не обладает таким правом и обязанностью. Зеленский подчеркнул: «Я ничего себе не запрещал». Он добавил, что это подтверждается решением Совета нацбезопасности и конституцией страны. Заявление прозвучало перед его поездкой в Турцию, трансляция велась офисом президента, передает ТАСС.

Ранее советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Зеленский будет встречаться в Стамбуле только с президентом России Владимиром Путиным, ни с кем другим он разговаривать не будет.

Напомним, Путин выступил с предложением к Киеву возобновить без предварительных условий переговоры. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал Зеленского не упускать возможность диалога с Москвой. Европейские лидеры на закрытых переговорах также рекомендовали ему принять предложение России.

Со своей стороны, глава Белого дома Дональд Трамп настаивает на немедленных прямых переговорах между Россией и Украиной, пригрозив выходом США из процесса, если диалога не будет.