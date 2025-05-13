Указ Трампа о ценах на лекарства в США является идеальной репрезентацией его политического стиля, сводящегося к формуле громкое провозглашение радикальных изменений при тщательном избегании механизмов, которые могли бы их обеспечить.0 комментариев
Зеленский заявил, что запрет на переговоры с Россией на него не распространяется
Владимир Зеленский заявил, что ограничения на переговоры с Россией, введенные Совбезом, на него не распространяются.
По его словам, только он может вести переговоры о суверенитете страны, а никто другой не обладает таким правом и обязанностью. Зеленский подчеркнул: «Я ничего себе не запрещал». Он добавил, что это подтверждается решением Совета нацбезопасности и конституцией страны. Заявление прозвучало перед его поездкой в Турцию, трансляция велась офисом президента, передает ТАСС.
Ранее советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Зеленский будет встречаться в Стамбуле только с президентом России Владимиром Путиным, ни с кем другим он разговаривать не будет.
Напомним, Путин выступил с предложением к Киеву возобновить без предварительных условий переговоры. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал Зеленского не упускать возможность диалога с Москвой. Европейские лидеры на закрытых переговорах также рекомендовали ему принять предложение России.
Со своей стороны, глава Белого дома Дональд Трамп настаивает на немедленных прямых переговорах между Россией и Украиной, пригрозив выходом США из процесса, если диалога не будет.