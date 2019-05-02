Россияне стали продавать дачи из-за налога

Россияне начали массово продавать загородные дачи и дома, об этом сообщили аналитики «Авито Недвижимость»; по мнению экспертов, это происходит из-за нового налога, который гражданам вскоре придется уплачивать из-за «дачной амнистии».

Число желающих продать загородный дом в России существенно выросло, а число тех, кто захотел его купить – сократилось, передает Ura.ru со ссылкой на «Авито Недвижимость».

Цены на объявления о продаже в сервисе «Авито» и других порталах сократились в первом квартале 2019 года на 5-6%, отметили аналитики.

Эксперт Артем Ермолаев пояснил, что под «дачной амнистией» подразумевается упрощенная регистрация права собственности на земельные участки и жилые дома.

«Задача государства понятна – вывести из тени владельцев дач и всех строений, заставить их назвать точные размеры, размежевать участки. В отдельных регионах около половины дач до сих пор в серой зоне. После этого с собственника можно будет брать налоги по полной программе. К примеру, теперь все нежилые строения, расположенные на дачном участке, признаются хозяйственными строениями и облагаются имущественным налогом», – отметил Ермолаев.

Неоформленный дом, по его мнению, обложить налогом нельзя, но в случае, если у хозяина нет документов на землю, то участок могут признать ничейным, а строения на нем – самостроем.

«В таком случае землю и дом власти сами поставят на кадастровый учет. Если за пять лет хозяин не появится, недвижимость по инициативе местных властей будет признана бесхозной», – отметил Ермолаев.

Главная причина, по которой люди не спешат выводить «из тени» свои дома – это нежелание платить возрастающие налоги на недвижимость, пояснил эксперт.

«Налог на дачный дом площадью 100 квадратных метров примерной кадастровой стоимостью 5 млн рублей составит около 2500 рублей в год. Кроме того, на оплату услуг землемеров и оформление различных справок может уйти более 20 тыс. рублей», – заключил он.

Ранее председатель президиума межрегиональной общественной организации садоводов, огородников и дачников «Цветущая родина» Владимир Шаталинский заявил, что российских дачников пытаются привлечь к ответственности за нелегально установленные теплицы на дачах.