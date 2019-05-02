Россияне стали продавать дачи из-за налога

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2 мая, четверг  |  Последнее обновление — 14:48  |  vz.ru
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Потеря российской нефти дорого обойдется ЕС

Российская нефть для Европы оказалась практически незаменимойФото: Patrick Pleul/DPA/ТАСС
Скандал с некондиционной российской нефтью, поступающей в Европу, спровоцировал не только ожесточенные дебаты в местных СМИ о том, «как нехорошо энергетически зависеть от Москвы», но и привел к вполне осязаемым действиям. Страны ЕС готовы распечатать свои НЗ. Помощи ждать фактически неоткуда. США, например, смогут подвезти нефть не раньше, чем через три недели. Встает вопрос: выживет ли Евросоюз в случае потери им России как поставщика нефти? Подробности...
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Мог ли Советский Союз выбирать президента США

Не исключено, что Брежнев и впрямь мечтал подыграть Форду на выборах 1976 годаФото: РИА «Новости»
Утверждение главы Госдепа США о вмешательстве Москвы в американские выборы аж в 1974 году вызвало ожидаемую реакцию в Москве. Сергей Лавров прокомментировал это заявление с изрядной иронией. И все же – имелись ли у Майка Помпео хоть какие-то основания говорить о таком вмешательстве и какого президента США хотел видеть СССР в 1970-е годы? Подробности...
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Российским водителям готовят ряд жестких мер

Российские шоферы рискуют оказаться зажатыми в тиски между ГИБДД и местными властямиФото: Сергей Вершинин/Интерпресс/ТАСС
Глава МВД Владимир Колокольцев сумел заинтриговать едва ли не каждого российского водителя, пообещав ряд «серьезных и жестких» мер для снижения смертности на дорогах. Если речь о том, чтобы ужесточить скоростной режим или полностью передать контроль за дорожными видеокамерами местным властям, то в Госдуме категорически против. А вот идея создания базы данных злостных нарушителей получила широкую поддержку. Подробности...
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Что стало причиной смены посла России в Минске

Александр Лукашенко хорошо знаком с Дмитрием Мезенцевым по его работе в ШОСФото: Михаил Воскресенский/РИА «Новости»
Александр Лукашенко добился своего: на фоне кризиса вокруг нефтепровода «Дружба» посол России в Минске Михаил Бабич, который раздражал белорусов своей медиаактивностью, был заменен на другого тяжеловеса российской политики – Дмитрия Мезенцева. Почему Москва пошла на такой шаг? Подробности...
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Тюмень спасли от боевиков

Силовая спецоперация в Тюмени завершилась полным превосходством спецслужбФото: Максим Слуцкий/ТАСС
В Тюмени в ходе силовой операции уничтожены двое сторонников запрещенной в России группировки «Исламское государство». Боевики планировали теракты в местах массового скопления людей. На месте происшествия обнаружены взрывные устройства, оружие и экстремистская литература. Насколько серьезную угрозу обществу представляли эти боевики и почему не удается поставить заслон идеологии терроризма? Подробности...
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Помни Одессу

Дмитрий Михайлин, медиаменеджер
Я всё думаю – почему Одесса? Почему людей так затронула именно Одесса? Ведь мы много пережили на своём веку. Просто мы столкнулись с тем, с чем сталкиваться ещё не приходилось: мы столкнулись с сатаной, который внутри нас. Подробности...
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Почему Прилепин защищает Сталина

Дмитрий Ольшанский, публицист
Во многих людях живет стремление к примитивным иерархиям. Хочется в уютную казарму, где все предсказуемо, где все хоть и очень брутально, но без всякого снобизма: прапор, портянки, копать канаву от забора и до обеда. Подробности...
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Кремль не станет помогать США в борьбе против Китая

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Американские эксперты предлагают замириться с Москвой и натравить ее на Пекин. Только вот не могут внятно объяснить, зачем это надо самой России. Как ни крути, ссориться с соседом нам точно не нужно. Особенно ради дружбы с США. Подробности...
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    Чем удивляет Ким Чен Ын

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      Умерла Элина Быстрицкая

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            Россияне стали продавать дачи из-за налога

               2 мая 2019, 14:05
            Фото: Илья Галахов/Интерпресс/ТАСС
            Текст: Алексей Дегтярев

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            Россияне начали массово продавать загородные дачи и дома, об этом сообщили аналитики «Авито Недвижимость»; по мнению экспертов, это происходит из-за нового налога, который гражданам вскоре придется уплачивать из-за «дачной амнистии».

            Число желающих продать загородный дом в России существенно выросло, а число тех, кто захотел его купить – сократилось, передает Ura.ru со ссылкой на «Авито Недвижимость».

            Цены на объявления о продаже в сервисе «Авито» и других порталах сократились в первом квартале 2019 года на 5-6%, отметили аналитики.

            Эксперт Артем Ермолаев пояснил, что под «дачной амнистией» подразумевается упрощенная регистрация права собственности на земельные участки и жилые дома.

            «Задача государства понятна – вывести из тени владельцев дач и всех строений, заставить их назвать точные размеры, размежевать участки. В отдельных регионах около половины дач до сих пор в серой зоне. После этого с собственника можно будет брать налоги по полной программе. К примеру, теперь все нежилые строения, расположенные на дачном участке, признаются хозяйственными строениями и облагаются имущественным налогом», – отметил Ермолаев.

            Неоформленный дом, по его мнению, обложить налогом нельзя, но в случае, если у хозяина нет документов на землю, то участок могут признать ничейным, а строения на нем – самостроем.

            «В таком случае землю и дом власти сами поставят на кадастровый учет. Если за пять лет хозяин не появится, недвижимость по инициативе местных властей будет признана бесхозной», – отметил Ермолаев.

            Главная причина, по которой люди не спешат выводить «из тени» свои дома – это нежелание платить возрастающие налоги на недвижимость, пояснил эксперт.

            «Налог на дачный дом площадью 100 квадратных метров примерной кадастровой стоимостью 5 млн рублей составит около 2500 рублей в год. Кроме того, на оплату услуг землемеров и оформление различных справок может уйти более 20 тыс. рублей», – заключил он.

            Ранее председатель президиума межрегиональной общественной организации садоводов, огородников и дачников «Цветущая родина» Владимир Шаталинский заявил, что российских дачников пытаются привлечь к ответственности за нелегально установленные теплицы на дачах.


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