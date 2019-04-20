Стало известно о штрафах за теплицы на дачах

Российских дачников пытаются привлечь к ответственности за нелегально установленные теплицы на дачах, такие сведения поступают из регионов, об этом заявил председатель президиума межрегиональной общественной организации садоводов, огородников и дачников «Цветущая родина» Владимир Шаталинский.

Граждан принуждают оформлять теплицы как объекты недвижимости и платить за это налоги, в противном случае им грозит штраф, утверждает Шаталинский, передает Ura.ru.

Шаталинский пояснил, что повышенное внимание к теплицам связано со вступившим в 2019 году федеральным законом №217 о садоводстве и огородничестве.

«Сейчас многие люди выращивают овощи на своих участках не от хорошей жизни, они не миллионеры. Но их хотят на законных основаниях обложить новыми налогами», – заявил он.

Юрист Сергей Ефимов сообщил изданию, что налоговая служба после проверки при помощи аэрофотосъемки может предъявить претензии по поводу неучтенных строений на участках.

«Садоводу придется доказать, что его теплица – не капитальное строение, не привязано к земле, и что он не использует ее в промышленных целях – для последующего извлечения прибыли», – отметил Ефимов.