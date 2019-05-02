В первомайских демонстрациях приняли участие миллионы россиян

Свыше 2,4 млн человек участвовали в первомайских демонстрациях в России, сообщило МВД.

В Москве на демонстрацию на Красной площади пришли более 100 тыс. человек. Колонну возглавили мэр Москвы Сергей Собянин и председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

В Санкт-Петербурге, как сообщает пресс-служба администрации губернатора, на демонстрацию собралось примерно такое же число участников, передает ТАСС.

Первой из российских регионов встретила первомайский праздник Камчатка.

В Калининграде местный зоопарк вывел на демонстрацию своих питомцев, которые могут контактировать с людьми.

В Новосибирске состоялась альтернативная «Монстрация», в которой приняли участие 1,2 тыс. человек. Многие участники пришли в карнавальных костюмах.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о первомайском шествии на Красной площади.

Отметим, что в Санкт-Петербурге оппозиционеры использовали праздник Первомая для провокации.

В Симферополе в первомайской демонстрации приняла участие делегация общественных деятелей из США; иностранцы прошли в общей колонне с крымчанами, неся в руках два американских флага и транспарант с лозунгом против агрессивных действий НАТО.