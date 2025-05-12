Трамп возмутился обсуждением своего влияния на избрание папы римского Льва XIV

Трамп призвал бороться с ненавистниками после слов о его роли в избрании Льва XIV

Tекст: Ирма Каплан

Президент США Дональд Трамп возмутился словами ведущей ABC News Марты Раддац в эпизоде воскресной программы, в котором рассказывалось о пути уроженца Чикаго кардинала Роберта Прево к папскому престолу. Она заметила, что в случае с Прево можно говорить о непричастности Трампа к его назначению, на что американский президент разразился тирадой в соцсети Truth Social.

«Забавно наблюдать как старейшина фейковый новостей ABC Марта Радиц сегодня утром выпалила, что, по сути, выбор папы Льва не имеет никакого отношения к Дональду Трампу», – язвительно написал Трамп, исказив фамилию журналистки Raddatz и написав ее как Raditz.

Предположительно, источником домыслов стал круглый стол, на котором корреспондент ABC Терри Моран со ссылкой на инсайдеров из Ватикана заявил, что Трамп не принимал участия в принятии решений кардиналами, уточняет NewsBreak.

Глава Белого дома в посте особо отметил, что подобная формулировка журналистки взялась «из ниоткуда», но была закономерным явлением для ее «помешанного на Трампе ума». Он также призвал главу Walt Disney Company и ABC News Роберта Айгера внимательнее выбирать сотрудников телеканала.

«Надо сделать что-то с неудачниками и ненавистниками, которых постоянно встречаешь на ваших шоу с низким рейтингом. Пришло время перемен», – резюмировал Трамп.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп опубликовал изображение, на котором предстал в образе папы римского. Архиепископ Нью-Йорка Тимоти Долан выразил недовольство появлением этого изображения в соцсетях, назвав его неуместным.

Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, какой может быть политика Ватикана после избрания нового папы.