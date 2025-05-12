Россиянам напомнили о следующих длинных выходных

Tекст: Ольга Иванова

Длительные выходные в честь Дня России ожидают жителей страны с 12 по 15 июня, передает РИА «Новости».

Как пояснила директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина, такое количество выходных связано с тем, что 12 июня празднуется День России, а выходной 13 июня перенесен с субботы, 8 марта, согласно постановлению правительства России.

Санина добавила, что рабочая неделя перед праздниками будет короткой и продлится всего три дня – с 9 по 11 июня. Кроме того, рабочий день 11 июня будет сокращен на один час.

День России был учрежден постановлением Верховного Совета Российской Федерации 11 июня 1992 года как День принятия Декларации о государственном суверенитете России. В 1994 году праздник стал государственным, а современное название получил в 2002 году.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Госдуме разработали законопроект о сокращении рабочей недели на один час для повышения качества жизни работников. В мае 2025 года россиян ждали две короткие рабочие недели, всего 18 рабочих дней и 15 дней отдыха, два из которых являются праздничными.