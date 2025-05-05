То, что для них было семейной драмой, для нас стало вопросом существования нашей страны и нашего народа. А вот по этому вопросу между тогдашним Гитлером и каким-нибудь сегодняшним Макроном нет принципиальных разногласий: разумеется, хорошо бы этих русских оттеснить куда-нибудь подальше, за Волгу, за Урал, в Сибирь.0 комментариев
Россиянам напомнили о второй короткой рабочей неделе в мае
Директор юридической практики Александр Южалин напомнил, что в России началась трехдневная рабочая неделя.
Такая ситуация возникла из-за переноса выходных: выходной с 4 января, пришедшийся на субботу, был перенесен на 2 мая, а праздничный день с 23 февраля сместился на 8 мая, четверг, сообщает РИА «Новости».
Эксперт отметил, что работодатели должны сократить предпраздничные рабочие дни на час, включая сотрудников офисов, удаленщиков и работников с гибким графиком. Исключение составляют только предприятия с непрерывным циклом работы, где переработка компенсируется отдельно.
В результате в мае 2025 года россиян ждут две короткие рабочие недели, всего 18 рабочих дней и 15 дней отдыха, два из которых являются праздничными.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Госдуме разработали законопроект о сокращении рабочей недели на один час для повышения качества жизни работников.