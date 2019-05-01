Оппозиционеры использовали праздник Первомая в Петербурге для провокации

В Санкт-Петербурге замыкавшие первомайское шествие оппозиционеры, которым было согласовано проведение мероприятия, превратили праздничную акцию в политическую.

В Петербурге первомайская демонстрация собрала десятки тысяч людей. Колонну возглавили профсоюзы вместе с главой города Александром Бегловым и спикером заксобрания Вячеславом Макаровым, сообщает портал 78.ru.

При этом замыкавшие шествие оппозиционеры решили прибегнуть к провокациям. Активисты не отреагировали на призывы сотрудников полиции отказаться незаконных лозунгов, а после задержания нескольких человек они решили устроить акцию протеста и остановили движение.

Отмечается, что сотрудникам полиции даже пришлось задержать депутата заксобрания Максима Резника, также участвовавшего в провокациях, однако позднее его отпустили.

По данным dp.ru, депутата задержали после того, как он сел на пути идущей колонны.

Всего были задержаны 29 человек.

Сообщается также, что в первомайском шествии приняли участие порядка 100 тыс. человек, сообщила пресс-служба Смольного. По окончании акции на Дворцовой площади прошли митинг и концерт с участием героя телепроекта «Хочу к Меладзе» Александра Рипчанского.