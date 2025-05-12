Tекст: Дмитрий Зубарев

Территориальный центр комплектования и социальной поддержки на Украине мобилизовал мужчину старше 50 лет, несмотря на перенесённый микроинфаркт, сообщает РИА «Новости». Об этом рассказал бывший военнослужащий ВСУ с позывным «Хантер», который перешел на сторону России и сейчас служит в добровольческом батальоне имени Максима Кривоноса.

По его словам, мужчину 53 лет, несмотря на проблемы со здоровьем и официальную отсрочку, мобилизовали и в тот же день направили в учебный центр, а затем в расположение роты, где проходил службу сам Хантер. «Когда отправляли таких людей (в возрасте), очень многие были с большими проблемами по здоровью. К нам приехало 13 человек, и там был один боец, ему на данный момент 53 года. У него был микроинфаркт в свое время. Его могли спокойно списать, но каким-то чудом его мобилизовали», – рассказал Хантер.

Он также отметил, что случаи принудительной мобилизации на Украине мужчин, которые по возрасту и состоянию здоровья не подходят для службы, происходят массово. В составе его роты находились мобилизованные мужчины старше 50 лет – от пяти до десяти человек, а самому пожилому было 58 лет.

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