Первомайское шествие профсоюзов началось на Красной площади

На Красной площади в Москве началась демонстрация трудовых профсоюзов, посвященная празднованию Дня весны и труда.

В колоннах демонстрантов находятся профсоюзные активисты, председатель Мосгордумы Алексей Шапошников и депутаты от фракции «Единая Россия» в Госдуме, передает ТАСС.

К шествию также присоединился мэр Москвы Сергей Собянин.

«После зимы город прибрали, помыли, он стал красивым, а наши программы позволят сделать его еще краше. У нас большие планы по строительству метро, дорог, реконструкции железных дорог, реновации ветхого жилья, благоустройству наших районов. Планы тяжелые, но я уверен, что вместе с москвичами – талантливыми, трудолюбивыми – мы справимся с этой задачей. С праздником, с Первомаем», – сказал он.

В колоннах видны флаги «Единой России», Общероссийского народного фронта (ОНФ), флаги многочисленных профсоюзов и российский триколор.

Звучат традиционные патриотические песни, такие как «Москва майская» в исполнении советского хора, «От Волги до Енисея» группы Любэ, «Москва – звонят колокола» Олега Газманова.

Люди скандируют главный лозунг демонстрации: «За справедливую экономику в интересах человека труда!».

Также присутствуют лозунги: «Мир, Труд, Май!», «За право трудящихся на труд!», «Безопасный труд – закон для работодателей!», «Школе – заботу государства!», «Достойная зарплата – здоровое общество!».

Отмечается, что охрану общественного порядка обеспечивают сотрудники полиции, а также представители Росгвардии и добровольных народных дружин.

По призыву Международной федерации профсоюзов первомайские шествия и митинги в этот день проходят в 140 странах.

В России в мероприятиях принимают участие около 3 млн человек, из них 100 тыс. – в столице.