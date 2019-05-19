Лазарев объяснил выбор «некоммерческой» песни для «Евровидения»

Российский исполнитель Сергей Лазарев, занявший на «Евровидении» третье место, вернулся в Москву из Тель-Авива и объяснил, почему выбрал для песенного конкурса «некоммерческую» композицию.

В Шереметьево артиста встретили около 30 человек. «Спасибо тем, кто в эту ночь не спал и поддерживал меня. Да, мы победили, мы в тройке лидеров. Поздравляю Россию с призовым местом. Я сделал максимум того, что мог», – приводит его слова ТАСС.

Лазарев отметил, что исполнил «некоммерческую песню», понимая, что «надо рисковать». Он добавил, что для конкурса в этот раз была выбрана «очень сложная с вокальной точки зрения песня», которая бы показала его с другой стороны.

Певец добавил, что в ночь на понедельник уже отправляется на гастроли. За те несколько часов, которые он пробудет в Москве, певец планирует «уделить время ребенку, семье».

«Мне говорят, раз третье место второй раз, то нужно третий раз ехать», – пошутил Лазарев, добавив, что относится к таким фразам с юмором и пока «готов вернуться на конкурс только в качестве гостя».

Между тем, ранее в воскресенье выяснилось, что занявший первое место певец Дункан Лоуренс, представлявший Нидерланды, нарушил главное правило конкурса – песня, с которой он выступил на конкурсе в субботу, появилась на YouTube в его исполнении еще в 2017 году. Европейский вещательный союз (ЕВС), однако, решил не лишать его победы.

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