Кличко рассказал о роли Ярослава Мудрого в объединении Европы

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что князь Ярослав Мудрый внес большой вклад в консолидацию европейских стран.

Это заявление градоначальник сделал во время открытия Дня Европы, празднование которого проходит на Михайловской площади в украинской столице, передает RT со ссылкой на пресс-службу Кличко.

«В этом году День Европы посвящен 1000-летию с начала правления великого киевского князя Ярослава Мудрого. Князя, который внес большой вклад в консолидацию стран Европы. На самом деле, Украина всегда была европейской – географически, ментально», – сказал мэр города.

Он отметил, что Киев стал все больше утверждаться, как европейская столица, а у Украины нет другого пути, кроме как в Европу.

В январе на Всемирном экономическом форуме в Давосе глава Киева несколько раз оговорился, пытаясь произнести слово digitalization (цифровизация), чем насмешил окружающих и своего брата Владимира.

В феврале Кличко, комментируя показатели смертности в медицинских учреждениях города, оговорился и похвастался «ростом смертности».