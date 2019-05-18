Страны ОПЕК+ резко снизили добычу нефти

По итогам апреля страны ОПЕК+ перевыполнили договоренности о сокращении добычи нефти на 68%, сообщил источник в кулуарах заседания технического комитета организации.

По словам источника, «общий уровень [выполнения соглашения о снижении добычи нефти] в апреле составил 168%», передает ТАСС.

Всего страны ОПЕК+ договорились снизить производство нефти в течение первого полугодия 2019 года на 1,2 млн баррелей в сутки, из которых 812 тыс. баррелей приходится на страны ОПЕК и 383 тыс. баррелей – на страны «не ОПЕК».

В пятницу нефть подорожала на усилении геополитических рисков на Ближнем Востоке.

Напомним, Тегеран неоднократно угрожал перекрыть акваторию Персидского залива в случае продолжения попыток США ограничить экспорт иранской нефти. Вопреки этому, в конце апреля США решили ввести полный запрет на покупку иранской нефти.

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