Нефть подорожала на усилении геополитических рисков на Ближнем Востоке

Мировые цены на нефть в ходе торгов в пятницу утром продолжают расти на фоне эскалации геополитической напряженности на Ближнем Востоке, что может затронуть поставки нефти из региона.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,33% – до 72,86 доллара за баррель, стоимость июньских фьючерсов на WTI поднялась на 0,45%, составив 63,15 доллара, передает РИА «Новости».

Трейдеры следят за обострением ситуации в странах Ближнего Востока. Во вторник йеменские мятежники из движения «Ансар Алла» (хуситы) объявили, что предприняли самую крупную операцию с использованием семи дронов против саудовских объектов жизнеобеспечения с начала военных действий в Йемене весной 2015 года.

Кроме того, в среду США объявили о наличии угрозы со стороны Ирана, и из Багдада и других городов Ирака был эвакуирован неоперативный персонал дипмиссий США. В регион стягиваются американские авианосцы и другие военные силы.