В России отпраздновали 350-летие спуска на воду первого военного корабля

В селе Дединово в Подмосковье прошли торжества в честь 350-летия выхода первого российского военного корабля «Орел» в плавание.

Первый российский военный корабль, построенный на государственной кораблестроительной верфи, был изготовлен и выпущен на воду в селе Дединово в 1669 году, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Этот корабль открывает реестр, построенных Россией судов, является первым морским кораблем страны. В мае 1669 года на нем был поднят флаг, символизирующий государственную принадлежность судна, это первый вариант российского флага – триколора.

Дединово считается колыбелью отечественного флота и родиной государственного флага России. Появление флага стало важным шагом в утверждении России в качестве суверенного европейского государства, способствовало формированию чувства национальной самоидентификации россиян.

Первое упоминание о Дединове относится к 1498 году, населенный пункт располагается на берегу реки Оки. По преданию, основателями села были опальные новгородцы. В 17 веке, когда Ока была главной транспортной артерией государства, дединовцы заслужили известность как плотники, извозчики, судоводители.

О них писали: «Знатоков таких по водяному ходу, окрамя тех сел, ни в каких городах больше нет». Потому, здесь проходили все основные работы по строительству первого российского морского корабля.

Праздник начался с присяги воспитанников кадетского корпуса дединовской школы (МОУ Дединовская средняя общеобразовательная школа).

«Сегодня президент нашей страны, Министерство обороны, правительство, делает все, чтобы наш флот был одним из самых могучих в мире, спускают на воду все новые корабли. А многие наши кадеты служат в российской армии и на российском флоте. Я всех жителей Луховиц и гостей праздника сердечно поздравляю! Я желаю вам быть патриотами нашей Родины. Любите свою Родину! И будьте теми, кто продолжит дело наших предков. Молодежь должна сделать все, чтобы наша великая Россия оставалась великой и в будущем» – поздравил гостей глава городского округа Луховицы Владимир Барсуков.

Гости праздника отправились в Троицкий храм на молебен и песнопение перед иконой святого праведного Федора Ушакова с частицей его святых мощей. Адмирал Федор Ушаков – легендарный командующий Черноморским флотом, причислен к лику святых.

Основное мероприятие прошло у стелы кораблю «Орел» – открытие памятного знака «зачинателям российского кораблестроения, основателям дединовской верфи, строителям первого русского корабля «Орел».

Там же прошло открытие пяти памятных досок, посвященных разным историческим этапам изготовления первого военного морского корабля: от указа царя о создании первой государственной верфи до поднятия флага на первом военном морском корабле.

Для гостей были организованы историческая реконструкция события, праздничный концерт, флешмоб, ярмарка, катание на лошадях. Такие праздники очень нужны для знакомства людей с историей, воспитания патриотизма и формирования у российских граждан чувства гордости за яркую историю и самобытную культуру нашего государства.

«Мне сегодня несказанно повезло, что присутствую на таком важном торжественном мероприятии. Отсюда началась боевая морская слава русского государства. Отсюда 350 лет назад началось зарождение военно-морского флота, и российские моряки вписали много страниц в летопись военной доблести», – сказал на торжественном мероприятии Герой России, доверенное лицо президента, первый заместитель главы Общественной палаты Вячеслав Бочаров.

Он добавил, что принцип, который помогает побеждать – всегда один: «нет больше той любви, чем положить душу свою за други своя».

Также он пожелал юным кадетам блестящую военную карьеру. «Семь футов под килем и попутного ветра», – заключил Бочаров.