Белоруссия приостановила транзит российской нефти на Украину

Белоруссия временно прекратила транзит российской нефти на Украину по причине отсутствия резервуаров для откачки «грязной» нефти на украинской территории, сообщает концерн «Белнефтехим».

Согласно новому графику прокачки, возобновление транзита запланировано в ночь с 19 на 20 мая, говорится в сообщении на сайте концерна.

Отмечается, что транзит нефти в сторону Польши не осуществляется. Прокачка сырья, соответствующего стандарту, в направлении Мозырского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) производится в объеме, требуемом для его полной производственной загрузки, уточняется в сообщении. Одновременно на НПЗ идет ремонт оборудования, поврежденного загрязненной нефтью.

С 11 мая Мозырский НПЗ приступил к переработке качественной нефти и повышению производственной загрузки до оптимальной.

Ранее сообщалось, что в ближайшее время кондиционная нефть поступит в одну из северных линий нефтепровода «Дружба». Это позволит возобновить поставки сырья в Польшу и Германию.

Напомним, в апреле Белоруссия заявила об ухудшении качества российской нефти. Сообщалось, что загрязнение нефти в трубопроводе «Дружба» было намеренным. После этого Белоруссия приостановила прием нефти из России.

7 мая самарский районный суд арестовал четверых фигурантов уголовного дела о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба».

Позже Лукашенко рассказал о намерении оценить ущерб для НПЗ Белоруссии из-за «грязной» нефти из России и призвал Москву не оспаривать это оценку.