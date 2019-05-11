Белоруссия начала переработку качественной нефти

Мозырский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) приступил к переработке качественной нефти и повышению производственной загрузки до оптимальной.

«11 мая 2019 года ОАО «Мозырский НПЗ» вовлекает в переработку нефть, имеющую показатели качества, соответствующие стандарту, и начал повышение производственной загрузки до оптимальной», – цитирует сообщение «Белнефтехима» ТАСС.

Также сообщается, что «Гомельтранснефть Дружба» продолжает «прокачку нефти по одной из ниток магистрального нефтепровода в украинском направлении», и готово увеличить объемы транзитной прокачки нефти, о чем предприятие уведомило ПАО «Транснефть».

Однако «Нафтан» работает на сниженной загрузке. «Нефти, прокачиваемой по незагрязненному нефтепроводу Сургут – Полоцк, недостаточно для оптимальной загрузки предприятия», – отмечено в сообщении.

«Белнефтехим» также уточнил, что персонал аккредитованной лаборатории ОАО «Гомельтранснефть Дружба» выполняет отбор проб из каждой партии поступающей российской нефти, результаты анализов свидетельствуют о соответствии качества нефти ГОСТу.

Напомним, в апреле Белоруссия заявила об ухудшении качества российской нефти. Сообщалось, что загрязнение нефти в трубопроводе «Дружба» было намеренным. После этого Белоруссия приостановила прием нефти из России.

7 мая самарский районный суд арестовал четверых фигурантов уголовного дела о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба».

Позже Лукашенко рассказал о намерении оценить ущерб для НПЗ Белоруссии из-за «грязной» нефти из России и призвал Москву не оспаривать это оценку.