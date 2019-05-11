Лукашенко призвал не оспаривать «сотни миллионов долларов» ущерба от «грязной» нефти

Ущерб белорусской стороны от поступления загрязненной нефти в нефтепровод «Дружба» составляет сотни миллионов долларов, заявил глава Белоруссии Александр Лукашенко, выразив надежду, что Москва не станет оспаривать такую оценку.

«Это огромный ущерб, нанесенный нефтепроводу, самому оборудованию на нефтепроводах и на НПЗ. Два нефтеперерабатывающих завода (особенно Мозырский, больше, чем Новополоцкий) были загрязнены. И это огромный ущерб, который был нанесен стране», – приводит его слова БелТА.

«Я не говорю уже о том, что Новополоцкий завод работал наполовину, Мозырский простаивал, на треть работал, мы недополучили определенную прибыль, валютную выручку, транзит – мы огромные деньги потеряли. Это сотни миллионов долларов», – добавил глава республики.

Лукашенко ожидает, что Москва не будет оспаривать ущерб от поступления некачественной нефти.

Он также заявил, что запретил останавливать транзит нефти из России для ремонта белорусских участков «Дружбы» после поступления «грязной» нефти.

Ранее в субботу Лукашенко заявил, что Белоруссия назовет сумму ущерба от поступления загрязненной нефти в нефтепровод «Дружба» после ревизии нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ).