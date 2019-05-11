Лукашенко оценил ущерб для НПЗ Белоруссии из-за «грязной» нефти из России

Белоруссия назовет сумму ущерба от поступления загрязненной нефти в нефтепровод «Дружба» после ревизии нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), сообщил глава республики Александр Лукашенко: он уверен, что сумма будет «очень велика».

По словам главы Белоруссии, очевидно, что сумма ущерба будет очень велика. Он обратил внимание, что для подсчета убытков необходимо оценить степень повреждения оборудования нефтеперерабатывающих заводов.

«Сказать эту сумму я сейчас не могу. Она окончательно будет известна после того, как мы проревизируем то, что произошло на Полоцком НПЗ. А сейчас мы считаем убытки», – приводит его слова БелТА.

Напомним, в апреле Белоруссия заявила об ухудшении качества российской нефти. Сообщалось, что загрязнение нефти в трубопроводе «Дружба» было намеренным. После Белоруссия приостановила прием нефти из России.

7 мая самарский районный суд арестовал четверых фигурантов уголовного дела о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба».