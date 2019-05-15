«Транснефть» анонсировала поставки нефти через «Дружбу» в Польшу и Германию

В ближайшее время кондиционная нефть поступит в одну из северных линий нефтепровода «Дружба», сообщили в ПАО «Транснефть».

Как передает РИА «Новости», это позволит возобновить поставки сырья в Польшу и Германию.

Между тем, по словам министра энергетики России Александра Новака, ущерб от загрязнения нефти в «Дружбе» может быть оценен не более чем в 100 млн долларов.

«По моим оценкам экспертным, но они не посчитаны, можно сказать, что общая ситуация, которая потребует каких-то компенсаций, она может быть меньше 100 млн долларов точно. Но будем считать более конкретно. По факту. Здесь во многом это от коммерческих переговоров зависит», – сообщил Новак, передает ТАСС.

Проблема с качеством нефти, поступающей из России в Белоруссию по «Дружбе», возникла во второй декаде апреля. «Транснефть» признала повышенное содержание в сырье хлоридов и заявила о принятии мер для скорейшего решения проблемы. Качественная нефть из России 2 мая поступила по «Дружбе» на белорусскую границу. Украинская «Укртранснафта» 11 мая также восстановила транзит нефти в Европу.

7 мая министр энергетики Александр Новак сообщил, что следствие выявило группу компаний, которая осуществляла сдачу загрязненной нефти в трубопровод «Дружба», по делу были задержаны четыре человека. Позже были названы имена фигурантов дела о загрязнении нефти.