Стало известно о проблемах украинских портов из-за Крымского моста

Строительство Крымского моста привело к серьезным проблемам для украинских портов, поскольку следующие в них суда столкнулись с постоянными задержками, пишут западные СМИ.

По мнению Киева, строительством Крымского моста Россия якобы хотела «накинуть на Украину экономическую удавку и задушить ее канал коммерческих перевозок в Азовском море», пишет Financial Times.

Как сообщает издание со ссылкой на данные аналитиков украинского мозгового центра «Майдан иностранных дел», спустя год после открытия моста задержки судов, направляющихся в Мариуполь и Бердянск, увеличились от среднего показателя в семь часов в июне 2018 года до более пяти дней в ноябре того же года. Сейчас время ожидания на входе в Азовское море снизилось, но все еще составляет в среднем 40 часов.

По словам аналитиков, причинами задержек стали, с одной стороны, дизайн моста, позволяющий прохождение только небольших кораблей максимальной высотой в 35 метров, а с другой – возросшее количество инспекций.

По словам правительства Украины, грузоперевозки в Мариуполе и Бердянске сократились почти на 70 и 50% соответственно. Эта тенденция к сокращению, по словам Киева, продолжается с конца прошлого года.

Вице-адмирал Эрве Блежан, заместитель командующего Объединенного морского командования НАТО и один из самых высокопоставленных военно-морских командиров альянса, считает, что пока Россия не ослабит хватку на Азовском море, порты ждет печальное будущее. «Для Украины это серьезно», – заявил Блежан, добавив, что скоро «оба порта окажутся выведены из эксплуатации и… не будут работать».

Тем временем украинские СМИ со ссылкой на директора аналитико-исследовательского центра «Институт города» Александра Сергиенко опубликовали неожиданный прогноз о том, что, по их мнению, может привести к разрушению построенного Россией Крымского моста.

Напомним, 15 мая Крымский мост отметил свою первую годовщину. За год его работы транспортная связь между Крымом и Кубанью не прерывалась, трафик составил пять млн автомобилей и автобусов.